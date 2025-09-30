Mulher é levada ao hospital após acidente entre moto e carro no Centro de Brusque

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro no Centro de Brusque, na tarde desta terça-feira, 30. O acidente ocorreu na avenida Getúlio Vargas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Militar (PMRv), a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG Titan 150, de Brusque, conduzida por um homem de 56 anos, e um carro Kia Sportage, de São João Batista, conduzido por um homem de 68 anos.

O relatório dos policiais menciona que a moto seguia em direção ao Centro, quando teve a direção cortada pelo carro, que cruzava a via. Os dois veículos ficaram danificados com a colisão.

A passageira da moto sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros Militar. Os demais envolvidos saíram ilesos.

Conforme os policiais, a pista não chegou a ser interditada. A PMRv realizou a sinalização do local, registrou boletim de ocorrência e liberou os veículos aos condutores.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (29 a 30/09)

2. Terço dos Homens celebra encontro marcante com 600 fiéis em Guabiruba

3. Uso inadequado do pisca-alerta pode gerar dupla infração, alerta Prefeitura de Brusque

4. GALERIA – Alunos da escola Padre João Stolte assistem a filme sobre cultura do dialeto bergamasco de Botuverá no cinema

5. Jornal O Município abre vaga para auxiliar administrativo; veja como se candidatar



Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

