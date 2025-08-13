Mulher é levada ao hospital após acidente entre moto e carro no Limeira Alta, em Brusque
Motorista do carro não foi encontrado pelos bombeiros no local
Uma mulher de 56 anos ficou ferida em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na manhã desta terça-feira, 12, na rua Alberto Muller, bairro Limeira Alta, em Brusque.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h45 para atender a ocorrência. A vítima conduzia uma Honda Biz verde, com placa de Brusque. Ela foi encontrada sem capacete, consciente e orientada e com uma imobilização no braço direito, feita com talas de papelão e ataduras feitas por um bombeiro militar que passava pelo local antes da chegada dos socorristas.
Durante a avaliação, a mulher relatou ter asma e depressão e negou alergias a medicamentos. Conforme o relatório dos bombeiros, ela sofreu contusão na caixa torácica do lado esquerdo e no membro inferior direito, na região da mão. Após atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja.
O outro veículo envolvido na colisão não foi localizado pelos bombeiros no local.
