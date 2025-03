Mulher é morta com facada no peito após briga com moradora na Serra Catarinense

Uma mulher foi morta com uma facada no peito após uma briga com uma moradora. O caso aconteceu neste domingo, 2, em São Joaquim, na Serra Catarinense. A vítima foi identificada como Jéssica Amaral Moraes, de 27 anos.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 17h30, na rua Brasiliano Vieira de Camargo, no bairro Jardim Minuano.

As duas mulheres teriam discutido na rua, em frente à casa da autora do crime. A mulher entrou na casa, voltou com um punhal e atingiu Jéssica no peito.

As circunstâncias da briga não foram informadas até o momento. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Sepultamento

O velório e o sepultamento acontecem nesta segunda-feira, 3, em São Joaquim. Jéssica completaria 28 anos na próxima sexta-feira, 7.

“Sempre foi minha melhor amiga, parceira e conselheira. Sempre amarei você e lembrarei dos nossos momentos com carinho”, escreveu um amino nas redes sociais.

