Mulher é morta por homem que havia conhecido horas antes, em Bombinhas

Uma mulher foi morta a tiro na manhã desta sexta-feira, 1º, por um homem que havia conhecido na noite da quinta-feira, 31. O crime ocorreu no bairro Bombas, em Bombinhas.

A Polícia Militar foi acionada para a rua Beija-Flor. Quando a equipe chegou, o Samu já estava no local e havia constatado o óbito da vítima, atingida na região do tórax. A equipe tentou reanimá-la, mas sem sucesso.

O homicídio aconteceu no apartamento de um amigo do autor do crime. Conforme a polícia, não foram encontradas drogas no local. Após o disparo, o suspeito fugiu em uma motocicleta, que foi abandonada em uma rua e passou por perícia. Ele segue foragido.

A Polícia Civil também foi acionada, assim como o Conselho Tutelar, pois havia uma adolescente de 13 anos no local. As idades da vítima e do suspeito não foram divulgadas.

