Mulher é presa ao tentar entrar no presídio de Blumenau com drogas no corpo

Na última quinta-feira, 23, durante a entrada para a visita social no período da tarde, uma visitante, ao ser submetida ao procedimento de scanner corporal, apresentou imagem alterada na altura do quadril e coxa.

As policiais realizaram a abordagem e questionaram se a visitante concordaria em ser submetida a uma revista pessoal tátil, o que foi prontamente aceito.

Durante a revista, foi confirmada a presença de diversos invólucros fixados na parte posterior das duas coxas, colados à pele.

Foram encontrados cinco invólucros contendo substância análoga à maconha, 16 comprimidos de substância semelhante a ecstasy, 7 comprimidos de cor salmão, 10 cápsulas pequenas nas cores vinho e branco, 7 cápsulas grandes nas cores vinho e branco, 7 comprimidos de cor branca, além de porções de fumo de corda.

No interior dos invólucros, constavam identificações com os nomes dos referidos medicamentos: Oxandrolona, Quetiapina, Venlafaxina e Tadalafila.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à visitante por tráfico de entorpecentes e posse de substâncias controladas, sendo esta encaminhada à Central de Plantão Policial de Blumenau para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Posteriormente, ficou sob custódia do Presídio Regional de Blumenau e, em seguida, foi transferida para o Presídio Feminino de Itajaí.

