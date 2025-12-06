Mulher é presa em Blumenau por vender cigarros eletrônicos e medicamentos para emagrecimento pela internet

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante em Blumenau por comercializar cigarros eletrônicos e medicamentos para emagrecimento, entre eles Tirzepatida e Retatrutida, por meio da internet.

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau realizou a ação.

A ação policial foi realizada após a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, cumprido no imóvel situado no bairro Fortaleza. As diligências foram motivadas por investigação que apontou que a suspeita vinha realizando a venda irregular desses produtos pela internet.

Durante as buscas, os policiais encontraram grande quantidade de cigarros eletrônicos espalhados pelo apartamento, além de medicamentos para emagrecimento armazenados na geladeira, todos sem procedência comprovada e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Também foram apreendidos um caderno contendo anotações detalhadas das vendas e diversas sacolas personalizadas utilizadas para a entrega dos produtos, reforçando o caráter comercial e sistemático da atividade ilícita.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante à mulher, que foi conduzida à sede da delegacia para prisão em flagrante pelos contra as relações de consumo, com pena de dois a cinco anos e comercialização de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, com pena de dez a quinze anos.

Após as formalidades legais, a investigada foi encaminhada ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

