Mulher é presa na Fenarreco por não pagar pensão alimentícia
Ela foi identificada pelo sistema de monitoramento facial da festa
Uma mulher de 30 anos foi presa pela Polícia Militar na Fenarreco durante a noite de domingo, 19. Ela tinha um mandado de prisão por pensão alimentícia.
Conforme o relatório da PM, ela foi detida por volta das 19h. A mulher foi identificada pelo sistema de monitoramento facial da festa.
Após ser localizada, os policiais deram voz de prisão e a conduziram ao Presídio Feminino de Itajaí.
