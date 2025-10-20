Mulher é presa na Fenarreco por não pagar pensão alimentícia

Uma mulher de 30 anos foi presa pela Polícia Militar na Fenarreco durante a noite de domingo, 19. Ela tinha um mandado de prisão por pensão alimentícia.

Conforme o relatório da PM, ela foi detida por volta das 19h. A mulher foi identificada pelo sistema de monitoramento facial da festa.

Após ser localizada, os policiais deram voz de prisão e a conduziram ao Presídio Feminino de Itajaí.

