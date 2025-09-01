Mulher é presa por tentativa de homicídio contra o marido em Itajaí

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 46 anos por tentativa de homicídio na tarde de domingo, 31, no bairro Santa Regina. A suspeita teria atacado o marido.

Ao chegarem no local, por volta das 14h55, os policiais questionaram a esposa do homem, que informou que seu companheiro de 35 anos estava embriagado e que era muito ciumento.

Ainda conforme a mulher, os dois teriam discutido e iniciado uma briga, onde ambos se agrediram, e que o homem teria se machucado com uma garrafa de vidro que quebrou.

A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou atendimento ao indivíduo, sendo conduzido em seguida ao hospital. O chão da residência estava repleto de sangue.

O casal envolvido possui três filhos, com idades entre 7 e 11 anos. Os agentes então conduziram a suspeita de 46 anos até a Central de Plantão Policial para realizar os procedimentos cabíveis.

