Mulher é socorrida por equipe do helicóptero Arcanjo após colisão entre carro e moto em Brusque

Uma mulher de 45 anos ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na tarde do sábado, 4, na rua Blumenau, no bairro Steffen, em Brusque.

O acidente foi registrado por volta das 17h05 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, além da aeronave Arcanjo.

Segundo os bombeiros, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz 125, de cor roxa e placa de Brusque, quando ocorreu a batida com um carro Hyundai HB20 preto, com placa Mercosul. A motorista do automóvel também era uma mulher, mas não teve a idade confirmada.

No local, os socorristas encontraram a motociclista consciente e lúcida, mas com um ferimento lacerante de grande extensão na perna direita e sinais de choque hipovolêmico, condição causada pela perda significativa de sangue.

Um bombeiro voluntário que passava pela via já prestava os primeiros socorros e realizava o controle do sangramento.

Diante da gravidade da situação, o Samu foi acionado, mas não havia viatura disponível no momento. Por isso, o helicóptero Arcanjo foi mobilizado para apoio.

A equipe médica avaliou a paciente dentro da ambulância, onde a enfermeira de voo realizou procedimentos e aplicou medicação ainda no local. A vítima também relatava dores no ombro e antebraço direitos.