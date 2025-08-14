Mulher é sufocada e agredida com socos no rosto em Brusque

Uma mulher de 43 anos foi agredida pelo marido e quase sufocada, na madrugada desta quinta-feira, 14, em Brusque. O caso ocorreu por volta das 0h46, e foi atendido pela Polícia Militar.

A PM não divulgou o bairro onde o caso foi registrado. Conforme o relatório da polícia, a vítima relatou que, ao chegar em casa, encontrou o companheiro sob efeito de álcool. Após uma discussão, ele passou a desferir socos contra seu rosto e tentou sufocá-la, apertando seu pescoço.

O agressor, de 44 anos, foi encontrado pela PM em via pública, próximo à residência, em visível estado de embriaguez e com escoriações pelo corpo. Ele foi levado ao Instituto Geral de Perícias (IGP) para exame de corpo de delito e, depois, encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

