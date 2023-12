Mulher em situação de rua morre após ser atropelada por carro em Camboriú

Uma mulher morreu após ser atropelada por um veículo na madrugada deste domingo, 24, na rua rua Travessa Seis, esquina com rua Taruma, em Camboriú.

A Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência às 3h. Segundo a PM, a mulher morreu no local e estava caída no meio da rua. Ainda, de acordo com os policiais, ela aparentemente era uma pessoa em situação de rua, entre 30 e 40 anos, e não possuía documentos de identificação consigo.

No local, estava também o comunicante que relatou que visualizou o momento do atropelamento, pois vinha logo atrás do veículo. Ele acredita ser um SUV, possivelmente um veículo Tracker, da Chevrolet, de cor escura e rebaixado. Ele passou por cima da mulher e parou metros depois.

De acordo com a testemunha, ela avisou o autor, um homem de pele clara, que ele teria atropelado uma pessoa. O autor teria retornado para ver a vítima e posteriormente deixado o local, em sentindo ao bairro Monte Alegre.

No local, estava também o Corpo de Bombeiros e foi acionado a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: