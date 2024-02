Mulher em situação de rua sofre tentativa de feminicídio em Itajaí

Na noite desta segunda-feira, 26, por volta das 23h50, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de feminicídio no bairro Cordeiros, em Itajaí. A vítima, de 38 anos, se encontra em situação de rua e havia sofrido ferimentos profundos de faca no tórax e nos braços.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, os policiais estavam realizando rondas no bairro quando avistaram uma mulher pedindo ajuda no chão. O Samu foi acionado e os policiais fizeram os primeiros socorros.

Segundo o relato da vítima, ela tinha sido convidada por um homem, também morador de rua, para consumir crack em um terreno baldio próximo.

Enquanto consumiam a droga, o suspeito teria sacado uma faca, feito ameaças de morte e atacado a vítima. Ocorreu uma luta corporal e a vítima conseguiu fugir.

Ferimentos graves

Ela foi encaminhada para o hospital Marieta Konder Bornhausen. A vítima apresentava ferimentos graves no tórax e nos braços, mas permanece estável sem risco de vida.

A identidade não foi identificada, porém, o relatório confirma que ela é natural de Itajaí e possui passagens pela polícia por crime de ameaça.

O autor do crime e a arma não foram localizados e a Polícia Civil ainda está investigando o caso.

