Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz antes da chegada dos bombeiros no Guarani, em Brusque

Géssica Taborda do Nascimento deu à luz ao seu filho em casa na noite da quinta-feira, 27. Ela mora na rua Henrique Deichmann Sobrinho, no bairro Guarani, em Brusque.

O Corpo de Bombeiros foi até o local às 20h48 para atendimento de uma gestante em trabalho de parto. Quando os bombeiros chegaram no local, Géssica estava sentada no sofá, com o filho no colo.

Essa foi a segunda gestação dela e a mulher esperava parto normal. Ela disse que não houve nenhuma alteração durante a gestação e o pré-natal não foi de risco.

Ele foi avaliado pelos bombeiros e nenhuma alteração foi percebida. O menino nasceu às 20h40, de 40 semanas. Ele ainda estava com o cordão umbilical quando os bombeiros chegaram.Eles foram levados até o Hospital Azambuja para acompanhamento do parto.

