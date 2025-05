Mulher está desaparecida após sair de casa missionária em Guabiruba

A Casa Missionária Nossa Jerusalém, de Guabiruba, comunicou o desaparecimento de Ângela Maria Vargas Pinto, de 40 anos, que estava internada há nove meses na instituição para tratamento de dependência química e recuperação de saúde.

De acordo com a equipe da Casa Missionária, Ângela saiu do local por volta das 11h de terça-feira, 14, após receber um valor em sua conta bancária, e não retornou desde então. Ela vive com HIV, possui imunidade baixa e estava em fase final de tratamento contra tuberculose. Além disso, ela enfrenta problemas psicológicos e tem histórico de uso intenso de drogas.

A instituição acredita que ela possa estar nas ruas da cidade ou em situação de vulnerabilidade, sem acesso ao suporte médico e psicológico necessário.

A Casa Missionária solicita o apoio da comunidade para localizá-la. Informações sobre o paradeiro de Ângela podem ser repassadas pelos telefones: (47) 99630-5924 ou (47) 99739-3567.