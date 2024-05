Mulher fica ferida após acidente entre dois carros na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma pessoa ficou ferida após um acidente entre dois carros nesta terça-feira, 7, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. O fato ocorreu por volta de 12h34, na altura do bairro Bateas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), conforme o apurado, o acidente envolveu um Fiat Palio, com placas de Brusque, conduzido por uma mulher de 25 anos, e um Renault Clio, de Joinville, conduzido por um homem de 27 anos.

Segundo o relatório, o Clio seguia pela rodovia no sentido Gaspar-Brusque, quando, na altura do quilômetro 118, o Palio realizou uma manobra para cruzar a via sem o cuidado necessário, causando assim o acidente.

A motorista do Palio sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital Azambuja. O veículo dela foi recolhido para o pátio por estar com documentação vencida.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

