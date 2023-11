Mulher fica ferida após bater carro em muro no Santa Rita

Uma mulher de 49 anos bateu com seu carro no muro na madrugada deste domingo, 5, na avenida Bepe Roza, a Beira Rio, no bairro Santa Rita, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 3h.

De acordo com os bombeiros, ela conduzia um Ford Ka, com placas de Brusque. A mulher sofreu ferimento no queixo e fratura na mandíbula.

Durante deslocamento ao Hospital Azambuja, ela também relatou dores do tórax e na coluna.

