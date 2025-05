Mulher fica ferida após carro bater em poste no Centro de Guabiruba

Uma mulher ficou ferida após um carro bater em um poste na manhã desta quarta-feira, 28, no Centro de Guabiruba. A colisão ocorreu na rua Francisco Debatim, por volta das 7h50.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, encontraram o condutor do carro Chevrolet Ônix, de 31 anos, sem ferimentos, consciente e orientado na cena do acidente.

No banco de trás do veículo, estava a vítima, uma mulher de 34 anos, ela apresentava um corte na cabeça e estava com hemorragia ativa. A passageira também relatou dores na coluna. Ela foi retirada do carro e levada para o Pronto Socorro pelos bombeiros.

Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

