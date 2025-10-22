Mulher fica ferida após colisão entre carro e moto no Centro de Guabiruba

Uma mulher de 37 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde da terça-feira, 21, na rua Brusque, no Centro de Guabiruba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h30 para atender a ocorrência.

Segundo os bombeiros, a colisão envolveu um Gol prata, conduzido por uma mulher de 25 anos, que não se feriu e recusou atendimento, e uma Biz preta, pilotada pela vítima, que foi encontrada caída no chão, consciente e orientada.

A motociclista apresentava suspeita de entorse e contusão no membro inferior direito, além de ferimentos na face e dores na região do cóccix. Ela recebeu atendimento no local, onde foram realizados imobilização, curativos e estabilização da coluna cervical.

Após o atendimento, a mulher foi encaminhada ao hospital para avaliação médica. A Polícia Militar esteve no local e auxiliou no controle do trânsito.

