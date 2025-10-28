Mulher fica ferida após colisão entre moto e carro no Centro de Brusque
Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira
Uma mulher de 34 anos ficou ferida após uma colisão entre uma moto e um carro no Centro de Brusque, na tarde desta terça-feira, 28. O acidente ocorreu na rua Pastor Sandrescky, em frente ao Hospital Imigrantes, por volta das 13h40.
Conforme apurado pela reportagem no local, a mulher era passageira da moto. Ela recebeu atendimento dos bombeiros e sofreu um corte no joelho. A vítima será encaminhada ao Hospital Azambuja.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista foi realizar uma manobra para desviar de um veículo. Neste momento, a passageira acabou colidindo o joelho na traseira de um carro, que não estava mais no local quando a reportagem chegou.
O trânsito chegou a ficar em meia pista por causa do acidente. A Polícia Militar prestou apoio à ocorrência.
*Colaboração: Vitor Souza
