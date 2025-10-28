Mulher fica ferida após colisão entre moto e carro no Centro de Brusque

Uma mulher de 34 anos ficou ferida após uma colisão entre uma moto e um carro no Centro de Brusque, na tarde desta terça-feira, 28. O acidente ocorreu na rua Pastor Sandrescky, em frente ao Hospital Imigrantes, por volta das 13h40.

Conforme apurado pela reportagem no local, a mulher era passageira da moto. Ela recebeu atendimento dos bombeiros e sofreu um corte no joelho. A vítima será encaminhada ao Hospital Azambuja.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista foi realizar uma manobra para desviar de um veículo. Neste momento, a passageira acabou colidindo o joelho na traseira de um carro, que não estava mais no local quando a reportagem chegou.

O trânsito chegou a ficar em meia pista por causa do acidente. A Polícia Militar prestou apoio à ocorrência.

*Colaboração: Vitor Souza

