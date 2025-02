Mulher fica ferida após moto que conduzia deslizar e parar sob caminhão no Bateas, em Brusque

Uma motociclista de 45 anos ficou ferida após cair da moto que conduzia na tarde desta segunda-feira, 3, por volta das 14h20, na rodovia Ivo Silveira, no Bateas, em Brusque. O veículo deslizou pelo asfalto e foi parar sob a roda de um caminhão que trafegava pelo local.

De acordo com informações preliminares, a motociclista teria freado ao perceber que o caminhão já havia atravessado a via. No entanto, a pista molhada pela chuva fez com que ela perdesse o controle, deslizasse e caísse. Antes que a moto fosse parar embaixo do caminhão, a condutora conseguiu se desprender do veículo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Azambuja, com suspeita de fratura na perna esquerda e um corte no braço esquerdo. O motorista do caminhão permaneceu no local e não sofreu ferimentos.

