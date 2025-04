Mulher fica ferida após sofrer queda de moto no bairro Santa Luzia, em Brusque

Uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda de moto no bairro Santa Luzia, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 22. O acidente ocorreu na rua Evaldo Klabunde.

Conforme o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 8h40. Ao chegarem no local, os socorristas constataram o fato. A motociclista, de 31 anos, conduzia uma Honda Titan.

Ela foi encontrada deitada na via, consciente e orientada. A vítima apresentava ferimentos na mão esquerda, fratura fechada no punho e escoriações no pé.

Em decorrência do acidente, ela foi levada para o Hospital Azambuja. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Leia também:

1. Momento de alegria: casal brusquense relembra bênção do Papa Francisco no Vaticano

2. Padre brusquense que estudou arquivos secretos do Vaticano fala sobre Papa Francisco: “Ele falava com os pobres”

3. Padre de Brusque que ajudou na vinda do Papa ao Brasil relembra ensinamentos de Francisco

4. Confira quem são os cardeais catarinenses que poderão participar do conclave para escolha de um novo Papa

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 22/04)

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: