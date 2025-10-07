Mulher fica ferida após sofrer queda de moto no Centro de Guabiruba
Vítima tem 32 anos
Uma mulher de 32 anos ficou ferida após sofrer uma queda de moto na manhã desta segunda-feira, 7, na rua Dez de Junho, no Centro de Guabiruba.
Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 6h02, a vítima era a condutora da moto e foi encontrada consciente e orientada. Ela apresentava contusão no braço esquerdo e um corte contuso no rosto.
A mulher recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, foi encaminhada ao hospital para avaliação e atendimento médico.
As causas da queda não foram informadas.
