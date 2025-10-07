Mulher fica ferida após sofrer queda de moto no Centro de Guabiruba

Uma mulher de 32 anos ficou ferida após sofrer uma queda de moto na manhã desta segunda-feira, 7, na rua Dez de Junho, no Centro de Guabiruba.

Conforme o Corpo de Bombeiros, acionado por volta das 6h02, a vítima era a condutora da moto e foi encontrada consciente e orientada. Ela apresentava contusão no braço esquerdo e um corte contuso no rosto.

A mulher recebeu atendimento pré-hospitalar no local e, em seguida, foi encaminhada ao hospital para avaliação e atendimento médico.

As causas da queda não foram informadas.

