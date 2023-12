Mulher fica ferida em acidente que gerou engavetamento na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma mulher, de 25 anos, ficou gravemente ferida após acidente envolvendo dois caminhões e dois carros no início da tarde desta segunda-feira, 11. O acidente causou um engavetamento na rodovia Ivo Silveira, SC-108, no bairro Bateas, no sentido Brusque à Gaspar.

Os veículos envolvidos no acidente eram um Peugeot/2008, com placa de Balneário Camboriú, um caminhão Ford/Cargo, de Brusque, um VW/Gol, de Itajaí, e um caminhão Iveco/Tector, de Tangará.

Segundo os relatos dos para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros pararam normalmente, em fila indiana, por causa de obras na pista. Porém, o motorista do caminhão Iveco não percebeu que os veículos pararam e bateu na traseira do Peugeot, causando um ‘efeito dominó’.

A motorista que dirigia o Gol, precisou ser encaminhada, em estado grave, para o hospital. Não há mais informações sobre a saúde da vítima.

A PRF registrou um boletim de ocorrência sobre o acidente. Os veículos foram liberados para os seus condutores. No caso do gol, a motorista precisou ir ao hospital, portanto o veículo foi liberado para uma outra pessoa conhecida da vítima.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: