Mulher fica gravemente ferida após acidente entre moto e caminhão no Santa Terezinha, em Brusque

Um acidente entre um caminhão e uma moto deixou uma mulher gravemente ferida na manhã desta quarta-feira, 17, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O fato ocorreu próximo da paróquia Santa Teresinha. A vítima tem 60 anos.

Relato de testemunhas é de que o trânsito foi bastante afetado na região. Os bombeiros foram acionados por volta de 7h30.

Neste momento não há trânsito. A Polícia Militar está no local. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, mas não obteve retorno até o momento.

Colaborou: João Henrique Krieger

