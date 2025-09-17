Mulher fica gravemente ferida após acidente entre moto e caminhão no Santa Terezinha, em Brusque

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 17

Um acidente entre um caminhão e uma moto deixou uma mulher gravemente ferida na manhã desta quarta-feira, 17, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O fato ocorreu próximo da paróquia Santa Teresinha. A vítima tem 60 anos.

 

Relato de testemunhas é de que o trânsito foi bastante afetado na região. Os bombeiros foram acionados por volta de 7h30.

Neste momento não há trânsito. A Polícia Militar está no local. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, mas não obteve retorno até o momento.

Colaborou: João Henrique Krieger

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:


