Mulher fica gravemente ferida após carro sair da pista e cair em ribanceira na rodovia Ivo Silveira

Uma mulher de 29 anos ficou gravemente ferida após perder o controle de seu carro e cair em uma ribanceira na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar, na tarde de domingo, 28.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motorista conduzia um Renault Duster no sentido Brusque–Gaspar quando saiu da pista em diagonal para a esquerda, atravessou a via e colidiu contra o barranco.

A condutora foi encaminhada ao Hospital de Gaspar com suspeita de fratura no fêmur e no punho. Devido ao atendimento médico, os policiais não conseguiram conversar com a vítima, assim como realizar o teste do bafômetro.

Ainda conforme a PMRv, não havia testemunhas nem imagens que pudessem esclarecer as circunstâncias do acidente. O veículo e a motorista não apresentavam irregularidades administrativas de trânsito. A caminhonete foi removida pela seguradora após liberação no local.

