Mulher fica gravemente ferida após ser atropelada durante a madrugada no Rio Branco, em Brusque

Uma mulher de 31 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada no bairro Rio Branco, em Brusque, durante a madrugada desta quinta-feira, 1º. Os bombeiros foram acionados pro volta de 3h20.

Ela foi encontrado caída na rua Henrique Gohr. A vítima estava inconsciente, apresentava traumatismo cranioencefálico, deformidade nos arcos as costas, edema no crânio e escoriações na perna direita, entre outros.

O Samu foi acionado para socorrer a mulher. Após estabilização dos sinais vitais, foi transferida ao Hospital Azambuja.

Segundo o marido da mulher, ela foi atropelada por um carro de aplicativo. A Polícia Militar também foi acionada. Até a publicação, a PM ainda não havia se manifestado sobre o ocorrido.