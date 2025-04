Mulher fica gravemente ferida em acidente no Centro II, em Brusque

Uma mulher de 50 anos sofreu ferimentos graves e foi levada ao hospital após um acidente no Centro II, em Brusque. A colisão, entre carro e moto, aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) do estado, já que o acidente aconteceu no perímetro da rodovia SC-486.

De acordo com a polícia, o motorista do carro envolvido no acidente, um idoso de 71 anos, tentou convergir na rotatória sentido bairro Azambuja. Ele não percebeu a presença da moto que transitava no sentido Centro-Dom Joaquim e houve a colisão.

Danos foram registrados em ambos os veículos.

