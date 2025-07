Mulher fica presa às ferragens após acidente entre carro e ônibus em Brusque

Uma mulher ficou presa às ferragens após colisão entre um carro e um ônibus na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, no início da noite deste domingo, 20. Além da equipe do Samu, um médico de folga do serviço também estava auxiliando.

O acidente aconteceu por volta de 18h25, na altura do bairro Volta Grande. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a equipe do Samu realizando o primeiro atendimento. A mulher, de cerca de 30 anos, estava no banco do condutor de um Uno, com placas de Brusque, com fratura exposta na perna direita.

As equipes de resgate entraram no carro pelo porta-malas para liberar a vítima, que estava presa às ferragens. Após a extração, ela foi conduzida ao Hospital Azambuja.

Nenhum ocupante do ônibus, que ia para São Paulo, se feriu. Além dos socorristas, a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local, prestando apoio para o transbordo dos passageiros a um outro ônibus.