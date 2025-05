Mulher fica presa às ferragens após acidente entre dois carros e ônibus em rodovia de Brusque

Uma mulher de 55 anos ficou gravemente ferida e presa às ferragens após um acidente envolvendo dois carros e um ônibus na rodovia Gentil Battisti Archer, em Brusque, na tarde deste domingo, 18. A colisão ocorreu por volta de 16h20 na altura do bairro Zantão, próximo ao Presídio Regional.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma Saveiro, de Brusque, conduzida por um homem de 28 anos, bateu na lateral esquerda do ônibus, de Colombo (PR). Na sequência, a caminhonete atingiu a dianteira de um Ecosport, também de Brusque, onde estava a mulher que ficou encarcerada. O trânsito no local chegou a ser bloqueado.

A mulher gravemente ferida tem 55 anos e estava na carona, no banco da frente. Ela relatou dores no braço direito, na perna e região abdominal, além de um corte na região da tíbia e suspeita de fratura nas costas. Após ser atendida de forma prioritária devido à gravidade dos ferimentos e retirada das ferragens, foi levada ao Hospital Azambuja. O motorista do Ecosport foi encontrado fora do veículo, com um corte no rosto, mas recusou atendimento.

O condutor da Saveiro sofreu um corte no rosto e foi atendido pelo Samu no local. Já o carona da caminhonete, o condutor do ônibus e os passageiros da excursão não sofreram lesões aparentes.

Além dos bombeiros e do Samu, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada.