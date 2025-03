Mulher grávida é encaminhada ao hospital após acidente em Brusque

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na rua Itajaí, no bairro Limoeiro, em Brusque, na tarde de sábado, 15. Uma mulher grávida e uma criança foram levadas ao hospital. A colisão ocorreu por volta das 15h20 e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

O primeiro veículo, um Volkswagen Up branco, era conduzido por uma mulher, de 23 anos, gestante de sete meses. Ela estava consciente e sem lesões aparentes, mas, devido à gravidez, ela foi conduzida ao Hospital Azambuja para receber atendimento obstétrico.

O segundo veículo envolvido, um Chevrolet Prisma branco, era conduzido por um homem, que não sofreu ferimentos. Quando a equipe dos bombeiros chegou no local, eles foram informados que havia outros ocupantes do carro, incluindo duas crianças, que não estavam no local. Segundo o relatório dos bombeiros, uma das crianças havia sido levada ao hospital por meios próprios.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência. A identidade dos envolvidos e a dinâmica do acidente não foram divulgados no relatório.

