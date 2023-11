Mulher mata gato da sobrinha após discussão por pedaço de frango no Norte de SC

Uma mulher, de 65 anos, foi presa após matar um gato ao arremessar o animal contra a parede. Ela teria cometido o crime após uma discussão com sua sobrinha por um pedaço de frango. O caso aconteceu em São Francisco do Sul na última sexta-feira, 10.

Segundo o Grupo de Operações e Resgate (GOR), uma equipe foi acionado por volta das 12h por uma mulher dizendo que sua tia estava matando seus gatos.

Quando a GOR chegou ao local, as duas mulheres envolvidas conversaram com a equipe. A sobrinha alegava que a tia matou o gato e a tia negava. Porém, após realizar buscas no local, a GOR encontrou o animal morto jogado no terreno do vizinho.

Além do animal morto, outro gato filhote ainda vivo foi jogado no local. Quando os animais foram encontrados, a mulher de 65 anos confessou ter matado o animal após discutir com sua sobrinha.

A mulher afirmou que a discussão foi causada por um pedaço de frango durante o almoço. Após a discussão ela jogou o animal contra a parede de sua casa e em seguida jogou os animais para o outro lado do muro.

Diante dos fatos, a GOR acionou a Polícia Militar, que esteve no local e conduziu a mulher até a delegacia. Na casa ainda foram encontradas várias gaiolas e uma ave silvestre sem a devida documentação do Ibama — Instituto Brasileiro de Meio Ambiente — que estava numa árvore com armadilha pronta para captura.

