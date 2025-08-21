Mulher morre após bater em carro e ser atropelada por caminhão em Camboriú

Uma mulher de 37 anos morreu na manhã de quarta-feira, 20, após cair de uma motoneta e ser atropelada por um caminhão em Camboriú.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada em estado grave ao Hospital Cirúrgico de Camboriú, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as primeiras apurações feitas no local pela polícia, a motociclista trafegava entre as faixas de rolamento quando colidiu com um Fiat Mobi e, em seguida, caiu sob as rodas de um caminhão. Os motoristas dos outros dois veículos envolvidos permaneceram no local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas. O caso segue sob investigação.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

