Mulher morre após carro cair em rio no Alto Vale do Itajaí

Na madrugada desta sexta-feira, 3, uma mulher morreu após um carro cair da ponte e entrar no rio. O caso aconteceu na Estrada Geral Rio Indaiá, em Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar chegou no local para atender a ocorrência, a mulher já estava sem os sinais vitais e apresentando rigidez cadavérica.

Uma irmã da vítima relatou aos bombeiros que a mulher já estava sendo procurada desde a manhã de quinta-feira, 2. A vítima havia saído para trabalhar, porém, não chegou ao serviço.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento da publicação desta matéria.

