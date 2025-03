Mulher morre após se engasgar com a comida em Gaspar

Uma mulher, de 68 anos, morreu engasgada com a comida no bairro Bela Vista, em Gaspar, na tarde da quinta-feira, 6. O caso aconteceu por volta das 14h50.

O Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar apoio no posto de saúde do bairro. No local, a família informou que a mulher estava em casa e foi levada até a unidade.

Chegando no posto de saúde, a equipe prestou atendimento a mulher, que estava em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros realizaram técnicas de reanimação, mas sem sucesso. Após uma hora e meia, o Samu declarou o óbito.

