Mulher morre após ser atropelada com criança de três anos no colo no Alto Vale do Itajaí

Uma mulher de 23 anos morreu após ser atropelada por um carro desgovernado na tarde deste sábado, 23, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Ana Paula Soares caminhava com a filha, uma menina de três anos, quando foi atingida na calçada da rua José Clemente Demarchi.

De acordo com a Polícia Militar, a condutora do veículo informou que perdeu o controle da direção após uma falha nos freios. Outra mulher, que também estava no automóvel, ainda tentou acionar o freio de mão, mas o carro acabou invadindo a calçada e atropelando a jovem.

A criança sofreu escoriações e foi encaminhada ao hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Ana Paula era natural do Maranhão. Familiares organizam uma vaquinha nas redes sociais para viabilizar o translado do corpo até o estado de origem. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório.

A motorista realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de bebida alcoólica.