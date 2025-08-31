Mulher morre e outras três pessoas da mesma família ficam feridas após acidente em Penha

Uma mulher morreu e um homem junto com duas crianças da mesma família ficaram feridos após o carro em que estavam colidir contra um poste na rodovia A101D, em Penha. O grave acidente ocorreu por volta das 11h deste domingo, 31.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo, modelo VW/Voyage, com placas de Itajaí, seguia pela rodovia Acesso Sul à Penha, no sentido Penha–BR-101, quando o condutor perdeu o controle do carro, saiu da pista e colidiu contra um poste de concreto.

O condutor do veículo, de 61 anos, e as duas crianças, de 11 e 6 anos, sofreram ferimentos e foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento de Penha. A mulher, de 59 anos, teve lesões graves e não resistiu.