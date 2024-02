Mulher morre três semanas após grave acidente em Blumenau

Uma mulher que ficou gravemente ferida em um acidente entre um carro e uma moto, no dia 22 de janeiro, acabou falecendo após três semanas, em Blumenau. Vanessa Wilbert tinha 42 anos, e a informação do falecimento foi confirmada por familiares, nesta terça-feira, 13.

No momento do acidente, ela estava conduzindo uma moto, e por conta da colisão, ficou inconsciente e foi encaminhada ao hospital. Vanessa era natural de Blumenau. Não há informações sobre velório e sepultamento.

Grave acidente

Um carro e uma moto colidiram na rua Humberto de Campos, no bairro Velha, em Blumenau, na manhã daquela segunda-feira, 22 de janeiro, por volta das 5h.

De acordo com as informações da Guarda Municipal de Trânsito (GMT), o condutor, de 29 anos, do carro Citroën C3 estava na contramão. Ele sofreu um corte na região do supercílio direito e foi encaminhado ao Hospital Santa Isabel pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Quando os bombeiros chegaram no local, encontraram a Vanessa, que estava como condutora da moto Honda Biz 125 inconsciente. A vítima também foi levada ao HSI. A identidade do motorista do carro não foi divulgada.

