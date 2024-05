Mulher morta a facadas pela filha em Ascurra é identificada

Foi identificada como Iracema Aparecida Freiberger, de 61 anos, a mulher morta pela própria filha, de 36 anos, durante a manhã desta terça-feira, 21. O caso aconteceu por volta das 12h, em Ascurra, e o Arcanjo-03 foi acionada para atender a ocorrência.

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime, nem sobre velório e sepultamento. A Polícia Civil confirmou o caso à reportagem de O Município Blumenau. A filha, que não teve identidade revelada, foi encaminhada para a delegacia sob custódia.

Informações da Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Ascurra, prendeu em flagrante delito a mulher, de 36 anos, que matou a própria mãe na residência da família, localizada no bairro Tamanduá, na cidade de Ascurra, durante esta terça-feira.

Segundo as informações, a Polícia Civil foi acionada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários da União para atender um local de tentativa de homicídio com uso de arma branca. Ao chegar, encontraram a mulher fora do imóvel, onde ela foi presa em flagrante e imediatamente encaminhada para a delegacia.

Durante o atendimento da vítima pelos Bombeiros Voluntários, Samu e Bombeiro Militar, e Arcanjo-03, a vítima não resistiu ao ferimento em seu pescoço e veio a óbito no local.

Em seguida, foi acionado o Instituto Geral de Perícias para realizar a perícia no local do crime e autorizar a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. A faca utilizada no crime foi encontrada pela polícia civil e apreendida pelo IGP.

Diante da situação – que evoluiu para homicídio qualificado – a conduzida foi presa em flagrante delito, pelo crime. Após a prisão em flagrante na delegacia, a presa foi encaminhada ao presídio regional de Blumenau e passará por audiência de custódia.

Leia também:

1. Família pede ajuda para arrumar teto e telhado de casa no Cerâmica Reis

2. Homem que invadiu residência no Jardim Maluche justifica atitude

3. Jovem é atropelada por carro enquanto atravessava faixa de pedestre no Centro de Brusque

4. Cadela é morta em rua com histórico de casos de envenenamento, na Cerâmica Reis

5. “Ensinou muita coisa”: amigos se despedem de morador de Guabiruba que morreu em acidente em SP

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: