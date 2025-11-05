Mulher morta em Itapema foi encontrada pela própria família

A Polícia Militar divulgou novas informações sobre o caso da mulher encontrada morta em Itapema na última segunda-feira, 4, em Itapema. A vítima, de 57 anos, era natural do Paraná e foi encontrada por familiares.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, os policiais constataram uma aglomeração de pessoas em frente à residência e foi informada de que uma mulher de 57 anos havia sido encontrada sem vida na cozinha do imóvel.

Familiares relataram que, ao chegarem à casa, a porta estava trancada, sendo necessário forçá-la para ter acesso ao interior. Uma das irmãs da vítima foi quem encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar.

Durante a verificação inicial, os policiais observaram que a vítima apresentava lesões perfurantes, possivelmente uma chave de fenda ou instrumento similar.

Informações preliminares colhidas no local e divulgadas pela PM indicam que a vítima teria se desentendido com uma conhecida devido a uma dívida de pequeno valor. Essa pessoa foi ouvida no local e teve o telefone celular apreendido para perícia, sendo liberada em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente, e o óbito foi constatado pela médica de plantão. Também compareceram equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

Diante dos fatos, foi lavrado o boletim de ocorrência, e as investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a autoria do crime.

