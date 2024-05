Mulher perde controle de carro e cai em córrego próximo da rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma mulher de 46 anos ficou ferida após perder o controle do carro em que dirigia e cair em um córrego próximo da rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 10h desta terça-feira, 28, na rua Frederico Jansen.

A vítima foi encontrada dentro do carro, Onix, com placas de Brusque, por agentes do Corpo de Bombeiros. Ela foi retirada do veículo com apoio do caminhão dos bombeiros. A motorista apresentava um ferimento com sangramento na boca e dores na lombar.

Posteriormente, os agentes a colocaram em uma maca rígida, com colar cervical, e a encaminharam para o pronto atendimento.

Ela relatou aos bombeiros que transitava na via quando perdeu o controle do veículo e acabou caindo na vala, de aproximadamente 2 metros de altura.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.

