Mulher perde controle de carro na rodovia Antônio Heil, bate em guard-rail e sai ilesa

Uma mulher de 30 anos saiu ilesa de um acidente na rodovia Antônio Heil (SC-486) na madrugada desta terça-feira, 23. Ela perdeu o controle do carro que dirigia e atingiu um guard-rail. Mesmo com danos significativos no veículo, em razão do choque contra a defensa metálica, a mulher não sofreu ferimentos.

O acidente aconteceu na região do bairro Brilhante, já no perímetro de Itajaí. Ela transitava de Brusque sentido ao município vizinho. A ocorrência foi registrada às 4h40 pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina.

Segundo a polícia, ocorreram danos no capô, para-choque e para-lama dianteiros.

A mulher recusou a realização do teste de bafômetro. No entanto, ainda conforme a PMRv, ela não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.

