Mulher perde controle do carro e cai em barranco na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Uma mulher perdeu o controle da direção de um Volkswagen Voyage e caiu em um barranco na rodovia Antônio Heil, em Brusque, colidindo com uma árvore.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 1º, e mobilizou a Polícia Militar e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB).

Durante a inspeção no veículo, os agentes identificaram que os pneus dianteiros estavam em mau estado de conservação, o que pode ter contribuído para o deslizamento na pista e a perda de controle, especialmente porque havia chovido na região.

Em consulta ao sistema, também foi constatado que o automóvel circulava com o licenciamento vencido desde 2022, acumulando aproximadamente R$ 3 mil em débitos.

Apesar dos problemas de manutenção do automóvel, a mulher não se feriu.

