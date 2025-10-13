Mulher que acionou polícia durante assalto a cancha em Brusque relata momentos do crime

A mulher que acionou a Polícia Militar durante o assalto a uma cancha no bairro Limeira, em Brusque, relatou ao jornal O Município momentos do crime. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 13.

A mulher, que preferiu não se identificar, mora em uma casa anexa ao estabelecimento. Ela contou que ouviu barulhos durante a noite e inicialmente pensou que se tratava de uma briga. Ao ouvir o som da porta de um carro sendo aberta, olhou pela janela e viu um assaltante encapuzado.

“Eu ouvi uns barulhos, mas não era nada demais. Por isso não chamei a polícia antes, porque não sabia que era um assalto. Eles [criminosos] entraram pela parte de trás do bar. Quando vi um homem de máscara, luva e com uma arma, soube que era assalto. Levaram o carro de um dos clientes do bar”, conta.

Segundo ela, os homens haviam roubado os celulares dos clientes. No entanto, quando as vítimas saíram da cancha, acabaram encontrando um dos aparelhos perto de um engradado de bebidas e os demais no chão de terra, ao lado do estabelecimento.

“Perguntei para um homem se ele havia sido agredido. Ele respondeu que os assaltantes mandaram todos deitarem no chão, sem agredi-los, e roubaram os itens. Graças a Deus ninguém reagiu e ninguém se feriu”, relata.

O crime

O assalto ocorreu na rua Alberto Muller. De acordo com o relatório da Polícia Militar, conforme o relato de uma das vítimas, um homem de 58 anos, o crime teve início por volta de 0h50, quando alguém bateu à porta do estabelecimento.

Ao abrir, o homem foi surpreendido pelos assaltantes, que aparentavam ter cerca de 25 anos e estavam armados. A dupla rendeu todas as pessoas presentes no local e ordenou que deitassem no chão, com o rosto voltado para baixo.

Os criminosos fugiram levando o automóvel da vítima, um Ford EcoSport branco, além de um celular pertencente a outro homem, também de 58 anos.

O veículo foi posteriormente localizado pela Polícia Militar de Itajaí, no bairro Cidade Nova, mas os suspeitos conseguiram escapar, entrando em uma área de mata nas proximidades. Até o momento, ninguém foi preso.

*Colaboração: Sophia Ribeiro

