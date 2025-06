Mulher que levou sobrinho para consultar relata momento em que psicólogo foi preso em Brusque: “Fiquei em choque”

O jornal O Município conversou, com exclusividade, com uma mulher que presenciou o momento em que o psicólogo Guilherme Silveira foi preso, na última sexta-feira, 30. O profissional é suspeito de abusar sexualmente de um menino de 8 anos durante uma consulta em Brusque. O crime teria ocorrido em abril.

A prisão de Guilherme foi efetuada por meio de mandado cumprido pela Polícia Civil. A criança passou por exames na Polícia Científica. Foi constatada a presença de espermatozoides em uma das peças de roupa utilizadas pelo menino.

Os pais denunciaram o caso à polícia, que considera que a atitude da mãe foi fundamental para as investigações, pois manteve diálogo aberto com o filho ao notar diferença no comportamento.

Relato da mulher

Em conversa com o jornal O Município, a mulher, que estava no consultório no momento da prisão do psicólogo, relatou que havia levado o sobrinho de 11 anos para uma consulta com o profissional. No entanto, ao chegar ao local, a Polícia Civil já estava presente.

“Cheguei lá perto das 9h e já havia uma mulher e um homem ao lado da porta do consultório do psicólogo. Quando saímos do elevador, o senhor nos mandou passar para o lado em que eles estavam, dizendo que estavam resolvendo um problema. Aí ele mostrou a carteira, dizendo que era delegado”.

Segundo ela, foi orientada a aguardar em uma sala ao lado, que pertence a um consultório odontológico. Poucos minutos depois, notou a entrada de profissionais da Polícia Científica no consultório do psicólogo. Diante da movimentação incomum, imaginou que algo grave havia acontecido.

“Foi então que o delegado veio até nós e perguntou há quanto tempo meu sobrinho fazia consultas com ele e tal. Eu falei que fazia quase um ano. Foi aí que ele disse que o psicólogo estava sendo preso por abuso de menor. Fiquei em choque na hora.”

Ela conta que, imediatamente, questionaram o sobrinho sobre qualquer situação semelhante. “Na frente do delegado, ele disse que não. Em casa também conversei com ele, e até então ele disse que o psicólogo nunca mexeu com ele”.

Importância do diálogo

Segundo a Polícia Civil, o diálogo entre a mãe e o filho de 8 anos foi importante na investigação. A mãe percebeu mudanças no comportamento do menino recentemente. Conforme a polícia, ela manteve diálogo aberto com a criança, o que ajudou a elucidar o caso.

“A rápida solução do caso foi possível graças à atitude imediata da mãe, que, ao perceber mudanças no comportamento do filho, manteve um diálogo aberto, permitindo que a criança relatasse o ocorrido”, afirma a polícia.

A família procurou a Polícia Civil para denunciar o psicólogo. A criança passou por exames. Foi identificado que havia espermatozoides em uma das roupas do menino. O psicólogo já havia sido denunciado em 2022 por suspeita de abusar de uma criança de 4 anos, segundo a polícia.

Por fim, a Polícia Civil defende a necessidade de conversa constante entre responsáveis e crianças sobre educação sexual, com respeito, acolhimento e orientações adequadas para cada faixa etária.

“A conversa franca e a escuta ativa são ferramentas essenciais para a prevenção e o combate a crimes dessa natureza”, finaliza.

Defesa do psicólogo

O jornal O Município foi, na sexta-feira, 30, até o consultório e tentou localizar a defesa do psicólogo. No entanto, o local estava fechado e não havia ninguém para repassar informações. O espaço está aberto para manifestação.

