Mulher que vendia drogas em casa é presa em flagrante, em Brusque

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, 2, no bairro Santa Luzia, em Brusque.

A prisão ocorreu após sucessivas denúncias apontarem uma residência, situada na rua SL-006, como local utilizado para a venda de drogas.

No decorrer da tarde, a Polícia Militar abordou um usuário de drogas e apreendeu com ele uma pedra de crack. Ele afirmou aos policiais ter adquirido o entorpecente na residência monitorada e que uma mulher havia lhe vendido.

Os policiais da Divisão de Investigação Criminal (DIC), da Polícia Civil, foram até o imóvel e localizaram a mulher, que foi submetida à busca pessoal por uma policial militar feminina. Com ela, foram localizadas buchas de cocaína e dinheiro vindos da venda de crack e cocaína.

Ela foi presa em flagrante e conduzida à sede da DIC para a lavratura dos procedimentos cabíveis. Posteriormente, a mulher foi conduzida ao Presídio Feminino em Itajaí.

