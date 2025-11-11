Mulher realiza desejo e dá à luz dentro de casa em Brusque

Depois de ir ao hospital com três centímetros de dilatação no domingo, 9, Noélia Beatriz Schaefer foi orientada pela equipe médica a voltar para casa, no bairro Ponta Russa. Já era noite quando chegou e sentiu que era a hora da filha nascer. Maria Eduarda Schaefer Ficher veio ao mundo com 4,8 quilos, ao lado da cama, por volta das 23h10.

Enquanto a própria jovem realizou o parto, o marido, Eduardo Ficher, ligou para os bombeiros. “Eu já tive uma gestação, então acabei estudando e tendo acompanhamento de doula. Eu mesma acabei acolhendo ela [Maria]. Foi tudo muito natural e tranquilo”, conta.

Depois do nascimento, Noélia foi encaminhada ao hospital para os procedimentos necessários. O parto em casa foi a realização de um desejo da jovem.

“Foi um momento lindo e mágico. Com certeza vai ser algo memorável. É um momento de entender e confiar no próprio corpo, que consegue fazer o parto”, diz.

Noélia reforça que o parto em casa não foi planejado, mas aconteceu de forma natural. “É importante a gente conhecer o nosso corpo e entender o processo pelo qual ele está passado”, finaliza.

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Júri condena dois homens por tentativa de homicídio após briga em partida de futebol em Brusque; saiba pena

2. MP-SC conclui inquérito que investigava supostas irregularidades em empresas beneficiadas pela Prefeitura de Brusque

3. Brusque anuncia contratação de novo técnico para temporada 2026

4. Aluno do IFC de Brusque morre aos 15 anos: “um menino cheio de energia e luz”

5. VÍDEO – Vitor Kley relembra história vivida durante show em Brusque em programa de Fábio Porchat: “fui enrolado por um Chapolin”

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:

