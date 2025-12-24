Mulher relata agressão do filho após jovem ganhar dinheiro do avô e comprar drogas em Brusque

Uma mulher de 43 anos acionou a Polícia Militar após relatar ter sido agredida pelo próprio filho, de 19, no bairro Steffen, em Brusque, na manhã da terça-feira, 23.

Segundo a PM, a vítima informou que o jovem é usuário de cocaína e álcool e que, após receber dinheiro do avô, teria ido comprar drogas. Ao retornar para casa, conforme o relato, o filho a segurou pelo braço e a empurrou, além de derramar bebida sobre ela e jogar comida no chão.

Durante o deslocamento até a residência, a equipe chegou a passar pelo jovem na rua antes de chegar ao local. Após colher o depoimento da mulher, os policiais retornaram e conseguiram abordar o rapaz nas proximidades.

O homem afirmou que não dormiu em casa e que passou a noite ingerindo bebida alcoólica. Ele relatou ainda que, ao chegar à residência, a mãe teria passado a provocá-lo e acusá-lo de ser usuário de drogas, e que teria ocorrido apenas uma discussão.