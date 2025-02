Mulher se esconde na casa do vizinho após ser ameaçada de morte pelo ex-companheiro em Brusque

Uma mulher se escondeu na casa do vizinho após ser ameaçada de morte pelo ex-companheiro no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na noite do domingo, 23. O homem, de 47 anos, afirmou aos policiais que “quer ter o prazer de cortar o pescoço da mulher”.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30. O homem teria ido até a casa da mulher, pois estava descontente com o fim do relacionamento.

Diante das ameaças de morte, ela teve que se abrigar na casa de um vizinho. O homem foi preso e levado à delegacia. Não foram divulgadas mais informações.

