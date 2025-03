Mulher se esconde na casa do vizinho para fugir de agressões do companheiro no Cedro Alto

Uma mulher de 62 anos se escondeu na casa do vizinho para fugir das agressões do companheiro no bairro Cedro Alto, em Brusque, na madrugada desta terça-feira, 18. O homem tem 54 anos e agrediu a mulher com cinco socos.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 2h. A vítima tinha lesões na face e na boca. O homem negou os fatos e todos foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos necessários.

