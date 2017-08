Mulher tem R$ 1,6 mil furtados da bolsa em empresa, no Steffen

Uma mulher de 36 anos teve a quantia de R$ 1,6 mil furtados dentro da bolsa, no vestiário da empresa, na rua Guilherme Steffen, no Steffen, na quinta-feira, 3, pela manhã.

Ela relatou para a Polícia Civil que a bolsa estava dentro do armário e durante o horário de café, foi até o vestiário pegar os pertences para fazer a higiene pessoal no banheiro.

Neste momento, ela deixou a porta do armário entreaberta com a bolsa dentro, pois só foi até o banheiro, que fica aos fundos do vestiário para escovar os dentes e retornou.

Ela só percebeu o crime ao ir até o Centro pagar as contas e, ao procurar pelo dinheiro, não o encontrou mais dentro da carteira.

Para a polícia, a mulher informou que há uma suspeita de quem possa ter cometido o crime.